Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
11.06.2026 09:01:00
Amazon-Prime-Sammelklage: Mehr als 130.000 Verbraucher im Klageregister
Mehr als 130.000 Verbraucher haben sich für die Sammelklage gegen die Prime-Preiserhöhung von 2022 angemeldet. Die Rückzahlung könnte bis zu 60 Euro betragen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
11.06.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
09.06.26
|Amazon schließt Milliardenvertrag mit Corning - Aktie reagiert deutlich positiv (finanzen.at)
|
09.06.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07.06.26
|Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham (finanzen.at)
|
03.06.26
|Amazon-Aktie in Rot: 'LOL: Last One Laughing' bei Prime-Video weltweit gern gesehen (dpa-AFX)
|
03.06.26
|Amazon-Aktie im Fokus: Das erwartet Mitglieder beim Prime Day 2026 (finanzen.at)
|
03.06.26
|NYSE-Handel So steht der Dow Jones am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
02.06.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Plus (finanzen.at)