Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
13.01.2026 21:45:09
Amazon pushes suppliers for cuts ahead of Supreme Court tariff ruling
Tech giant moves to reverse concessions made to limit the shock of US President Donald Trump’s trade leviesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
