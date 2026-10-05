Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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05.10.2026 14:33:19
Amazon Reportedly Seeks to Move $8 Billion of Nvidia Chips Off Its Balance Sheet
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Nachrichten zu Amazon
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02.10.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Start des Freitagshandels stärker (finanzen.at)
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02.10.26
|Amazon seeks to offload $8bn of Nvidia chips to investors (Financial Times)
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02.10.26
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01.10.26
|Constellation Energy-Aktie steigt nach 20-Jahres-Vertrag mit Amazon - das steckt dahinter (finanzen.at)
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01.10.26
|Amazon-Aktie im Minus: Bundesgerichtshof in Deutschland stoppt Preiserhöhung bei Prime (dpa-AFX)
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01.10.26
|Bundesgerichtshof prüft Preiserhöhung bei Amazon-Prime (dpa-AFX)
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01.10.26
|Bundesgerichtshof prüft Preiserhöhung bei Amazon-Prime (dpa-AFX)
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30.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
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|27.08.26
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|27.08.26
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|Bernstein Research
|14.09.26
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|14.09.26
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|27.08.26
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|27.08.26
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|18.03.26
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|DZ BANK
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