Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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31.08.2026 23:28:49
Amazon rigged $20bn worth of ad prices, US lawsuit alleges
Amazon responded to the lawsuit, arguing the US Federal Trade Commission "misunderstands" their ad market.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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