Amazon schlägt Umsatzerwartungen - Aktie steigt um 13 vH

Bangalore (Reuters) - Amazon hat ungeachtet der hohen US-Inflation mit einem Umsatz über den Experten-Erwartungen und einem optimistischen Ausblick seine Aktie auf Höhenflug geschickt.

Der weltgrößte Einzelhändler gab am Donnerstag nach US-Börsenschluss einen Umsatz im zweiten Quartal von 121,2 Milliarden Dollar bekannt. Refinitiv-Daten zufolge hatten Experten 119,1 Milliarden erwartet. Für das laufende dritte Quartal sagte der US-Konzern einen Umsatz zwischen 125 und 130 Milliarden Dollar voraus, angetrieben etwa von höheren Preisen für sein Prime–Mitgliedsprogramm. Hier erwarten Fachleute 126,4 Milliarden. Die Amazon-Aktie legte nachbörslich zunächst 13 Prozent zu.

Auch der operative Gewinn im vergangenen Quartal lag mit 3,3 Milliarden Dollar über den Vorhersagen von 1,8 Milliarden Dollar. Ohne Sonderposten betrug der Gewinn je Aktie 0,18 Dollar und übertraf damit die Prognose von 0,13 Dollar. Im wichtigen Cloud-Geschäft (AWS) lag der Umsatz im zweiten Quartal bei 19,7 Milliarden Dollar nach 14,8 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

Konzernchef Andy Jassy erklärte, ungeachtet der Teuerung bei Treibstoff, Energie und Transportkosten seien Fortschritte bei gewissen Kosten erzielt worden. Finanzchef Brian Olsavsky sprach von einem sehr starken Geschäft im Juni. Dabei seien die Kosten im Rahmen der Erwartungen geblieben. Tatsächlich sieht sich die gesamte Einzelhandelsbranche in den USA mit den Folgen der hohen Inflation konfrontiert. So hatte der Rivale Walmart vor einigen Tagen eine Gewinnwarnung herausgegeben. Die Verbraucherpreise in den USA sind zuletzt um 9,1 Prozent gestiegen - der höchste Stand seit Ende 1981. Der starke Preisauftrieb nagt an der Kaufkraft der Bürger, da die Lohnsteigerungen mit der Inflation nicht Schritt halten.

