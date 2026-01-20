Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
20.01.2026 22:20:00
Amazon shoppers are switching to cheaper brands as Trump’s tariffs raise prices, CEO Andy Jassy says
Companies that bulk-ordered products last year to get ahead of Trump’s tariffs are running out of inventory — and now prices are going up, Amazon’s CEO warns.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
