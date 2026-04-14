Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
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14.04.2026 05:47:12
Amazon signs US$11.57 billion deal for satellite firm Globalstar to challenge Musk’s Starlink
The deal gives Amazon access to Globalstar’s network of two dozen satellitesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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