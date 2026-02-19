Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
19.02.2026 16:36:00
Amazon stellt Packroboter Blue Jay nach wenigen Monaten außer Dienst
Amazon hat einen Roboter für den Einsatz im Warenlager nach wenigen Monaten wieder abgebaut. Die Technologie soll aber weiterentwickelt werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
