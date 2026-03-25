Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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25.03.2026 11:57:00
Amazon Stock: Time to Bail or Time to Buy?
The S&P 500 index is still close to all-time highs, despite current geopolitical upheaval. However, under the hood, there has been significant pain for investors not invested in the hottest artificial intelligence (AI) stocks over the last few years. Even Amazon (NASDAQ: AMZN) has significantly underperformed the index over the last five years, despite benefiting from the AI boom.With the stock stuck around $200 -- close to where it traded in 2021 -- investors are likely growing impatient with the e-commerce and cloud computing giant. Is it time to bail on Amazon? Or is now the perfect time to buy the stock for your portfolio?Image source: Amazon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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