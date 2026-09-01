Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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01.09.2026 20:20:49
Amazon Stock Continues to Slide After FTC Lawsuit
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Nachrichten zu Amazon
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01.09.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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01.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
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01.09.26
|Verluste in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
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01.09.26
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01.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
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01.09.26
|ROUNDUP 2: Unfaire Preise für Werbung? Klage gegen Amazon in den USA (dpa-AFX)
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01.09.26
|Amazon: US-Wettbewerbshüter klagen wegen verteuerter Werbeplätze (Spiegel Online)
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01.09.26
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