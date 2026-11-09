AWS Holdings Aktie
WKN DE: A2APUD / ISIN: JP3160910000
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09.11.2026 14:53:54
Amazon Stock Fell After a Strong Quarter. Is AWS Growth of 39% Being Ignored?
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