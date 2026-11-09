AWS Holdings Aktie

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WKN DE: A2APUD / ISIN: JP3160910000

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09.11.2026 14:53:54

Amazon Stock Fell After a Strong Quarter. Is AWS Growth of 39% Being Ignored?

In this video, I will cover why Amazon, Intel (NASDAQ:INTC), and Reddit sold off after earnings, whether the AI trade is really over, and what I'm doing with my Amazon and Reddit shares. Watch the short video to learn more, consider subscribing, and click the special offer link below.

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