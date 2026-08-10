Amazon Aktie

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WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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10.08.2026 13:54:33

Amazon Stock Hits a New All-Time High: Is It Still a Buy?

Leading e-commerce and tech company Amazon (NASDAQ: AMZN) has been rallying recently, after posting strong quarterly earnings numbers, hitting a new all-time high of more than $287 along the way. It's now up around 19% for the year, and its market cap is hovering around $3 trillion. The business has been doing exceptionally well as its growth rate has been solid, and its growth opportunities are plentiful.But has the stock gotten too expensive, or can it still be a good buy at its current levels?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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31.07.26 Amazon Buy UBS AG
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31.07.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
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