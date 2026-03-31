OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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31.03.2026 10:12:00
Amazon Stock Investors Just Got Great News Concerning OpenAI and Robotaxis
Amazon (NASDAQ: AMZN) shares have fallen 20% from their high due in part to concerns about the company's plan to spend about $200 billion on capital expenditures this year. Also, recession fears have resurfaced because the U.S.-Iran war has pushed oil prices to a multiyear high. That has hurt consumer discretionary stocks like Amazon.However, Amazon shareholders recently got some great news about the company's artificial intelligence and robotaxi businesses. Here are the important details.A Zoox robotaxi on the Las Vegas Strip. Image source: Zoox.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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