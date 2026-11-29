Seven times since its 1997 initial public offering (IPO), Amazon (NASDAQ:AMZN) stock has risen at least 4% in a month when the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) dropped 5% or more. A year later, the shares were higher every time.

November 2026 might be the eighth. Through the Nov. 27 close, Amazon stock was up around 6% for the month, at $254.12, while the Nasdaq had lost about 5%.

Both moves need to hold through Monday, Nov. 30, the month's last trading day, and the Nasdaq's is just over the cutoff. A Nasdaq rise of more than about 0.15% that day would leave its November fall below 5%.

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