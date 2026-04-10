Surge Holdings Aktie

Surge Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052

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10.04.2026 22:45:30

Amazon Stock Just Saw Its Biggest Surge in Months. Here Are 3 Reasons AMZN Is a Great Buy Right Now

Skeptics have grown increasingly concerned about a potential bubble in artificial intelligence (AI) stocks. Those fears are overblown, according to Amazon (NASDAQ: AMZN) CEO Andy Jassy. In a letter to shareholders, Jassy explained why he's excited about the cloud computing titan's AI-driven future. Investors took notice, driving Amazon's shares up nearly 14% this week.Yet this AI-fueled rally might just be getting started. Some of the reasons Jassy gave for his optimism also help to explain why Amazon's stock is still an excellent buy today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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23.03.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
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Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.
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