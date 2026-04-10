Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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10.04.2026 22:45:30
Amazon Stock Just Saw Its Biggest Surge in Months. Here Are 3 Reasons AMZN Is a Great Buy Right Now
Skeptics have grown increasingly concerned about a potential bubble in artificial intelligence (AI) stocks. Those fears are overblown, according to Amazon (NASDAQ: AMZN) CEO Andy Jassy. In a letter to shareholders, Jassy explained why he's excited about the cloud computing titan's AI-driven future. Investors took notice, driving Amazon's shares up nearly 14% this week.Yet this AI-fueled rally might just be getting started. Some of the reasons Jassy gave for his optimism also help to explain why Amazon's stock is still an excellent buy today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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