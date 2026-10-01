Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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01.10.2026 08:30:00
Amazon Stock Pays $0 in Dividends. Here's Why Long-Term Investors Should Own It Anyway.
When it comes to retailing and technology, few stocks have matched the long-term performance of Amazon (NASDAQ: AMZN). Since its May 1997 debut, the stock has risen by over 251,000%!
Nonetheless, one aspect of Amazon likely remains tremendously frustrating to investors: the lack of a dividend. In an era when "Magnificent Seven" tech stocks such as Alphabet and Meta Platforms finally began paying dividends in 2024, Amazon has stood firmly against it.
Even if this remains a sticking point with some investors, they should probably put that issue aside and own the stock anyway. Here are three reasons.
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