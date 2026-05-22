Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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22.05.2026 21:02:00
Amazon Stock Surges 24% in Biggest Rally in Months -- 3 Reasons AMZN Is a Great Buy Right Now
At a market capitalization of $2.8 trillion, Amazon (NASDAQ: AMZN) is a massive corporation that doesn't fly under the radar. However, its shares can still surprise investors to the upside, as big returns can happen in short order.Since the start of April, this "Magnificent Seven" stock has surged 24% (as of May 19), marking a dramatic rise that's drawing investor enthusiasm. Despite that tremendous gain, here are three reasons Amazon remains a great buying opportunity, as it trades 6% off its peak right now.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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