Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.05.2026 21:02:00

Amazon Stock Surges 24% in Biggest Rally in Months -- 3 Reasons AMZN Is a Great Buy Right Now

At a market capitalization of $2.8 trillion, Amazon (NASDAQ: AMZN) is a massive corporation that doesn't fly under the radar. However, its shares can still surprise investors to the upside, as big returns can happen in short order.Since the start of April, this "Magnificent Seven" stock has surged 24% (as of May 19), marking a dramatic rise that's drawing investor enthusiasm. Despite that tremendous gain, here are three reasons Amazon remains a great buying opportunity, as it trades 6% off its peak right now.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Amazon

mehr Nachrichten