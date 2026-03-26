Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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26.03.2026 08:48:00
Amazon Stock vs. Palantir Stock: A Wall Street Analyst Says Buy One and Sell the Other
Most Wall Street analysts think Amazon (NASDAQ: AMZN) and Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) shares are undervalued. Amazon's median target price of $285 per share implies 37% upside from its current share price of $208. And Palantir's median target price of $200 per share implies 28% upside from its current share price of $156.However, Brent Thill at Jefferies recommends buying Amazon and selling Palantir.Here's what investors should know about these artificial intelligence stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Amazon
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25.03.26
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25.03.26
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25.03.26
|Börse New York: Dow Jones in der Gewinnzone (finanzen.at)
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25.03.26
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24.03.26
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24.03.26
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24.03.26
|Optimismus in New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags (finanzen.at)
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24.03.26
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