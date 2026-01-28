Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
28.01.2026 14:20:00
Amazon streicht weitere 16.000 Bürojobs - Fokus auf KI
Erneut setzt Amazon den Rotstift an: Tausende Mitarbeitende müssen gehen. Schon im Oktober gab es eine Kürzungswelle. Rund zehn Prozent der Jobs in der Verwaltung fallen damit weg. Als Grund nennt der Konzern unter anderem KI.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
