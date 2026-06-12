Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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12.06.2026 20:25:00
Amazon Takes On $17.5 Billion In AI Debt: Are Traders Betting On A Capex Bubble?
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