Amazon Thinks AWS Could Become a $1 Trillion Business. Here's Why.

Amazon (NASDAQ: AMZN) CEO Andy Jassy believes Amazon Web Services (AWS) could become a $1 trillion annual revenue business within the next five to 10 years.

That's an extraordinary forecast. AWS currently generates approximately $184 billion in annualized revenue. Reaching $1 trillion would make it one of the largest businesses in the world.

But here's what's interesting: Amazon isn't betting on artificial intelligence (AI) alone to get it there. There's an even bigger opportunity in a trend that has been underway for years: businesses moving their technology infrastructure to the cloud.

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