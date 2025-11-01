Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
01.11.2025 14:55:14
Amazon to cut 14,000 corporate jobs amid AI investment
Amazon hired as its delivery demand peaked during the COVID pandemic, meaning analysts anticipated layoffs. The company is also in the process of boosting its AI spending with a view to streamlining.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!