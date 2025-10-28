Amazon Aktie

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

28.10.2025 11:18:00

Amazon to cut 14,000 jobs. Credit — or blame — goes to AI.

Amazon.com on Tuesday announced job cuts of 14,000, as the megacap tech company said it needs to better prepare for the impact of artificial intelligence.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
