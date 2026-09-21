Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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21.09.2026 16:19:08
Amazon To Invest $1.9 Bln In Delivery Partner Program
(RTTNews) - Monday, Amazon.com, Inc. (AMZN) announced an investment of $1.9 billion in the Delivery Service Partner program in 2027, helping Delivery Associate pay to a national average of nearly $24/hour.
The increased rate would support the Delivery Service Partners in recruiting and retaining high-performing teams, which is essential for building sustainable delivery businesses.
Amazon is also committing $70 million over the next five years towards community impact initiatives led by Delivery Service Partner owners.
In addition to this, the tech giant is investing in AI-based routing technology that dynamically adjusts for real-world conditions, accounting for considerations such as reduced visibility after sunset, or the extra time a downtown delivery might need to find parking during busy lunch hours.
Currently, AMZN was trading at $256.65, up 1.16 percent on the Nasdaq.
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