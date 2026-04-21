Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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21.04.2026 20:42:28
Amazon to Invest $25 Billion in This AI Start-Up
In a blog post published on Monday, Amazon (NASDAQ: AMZN) announced it would invest up to $25 billion in artificial intelligence (AI) start-up Anthropic. This comes on top of the $8 billion it previously invested in the company. Amazon said that $5 billion of that investment would be effective immediately, with the additional $20 billion tied to "certain commercial milestones," though it didn't provide specifics. As part of the expanded collaboration, Anthropic agreed to spend more than $100 billion on Amazon Web Services (AWS) technologies over the coming decade. The multiyear, multigenerational deal includes Amazon's custom AI chips, including Trainium -- designed for training AI models -- and "tens of millions of Graviton cores" -- Amazon's custom-designed CPU.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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