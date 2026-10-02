Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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02.10.2026 11:38:59
Amazon to invest US$1 billion over five years in US data centre communities
AWS says it is committed to being water-positive across its data centres by 2030Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Amazon
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16:01
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Start des Freitagshandels stärker (finanzen.at)
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06:00
|Amazon seeks to offload $8bn of Nvidia chips to investors (Financial Times)
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01.10.26
|Amazon-Aktie im Minus: Bundesgerichtshof in Deutschland stoppt Preiserhöhung bei Prime (dpa-AFX)
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01.10.26
|Bundesgerichtshof prüft Preiserhöhung bei Amazon-Prime (dpa-AFX)
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01.10.26
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30.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.at)
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30.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|03.08.26
|Amazon Buy
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|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
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|DZ BANK
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|JP Morgan Chase & Co.
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuern auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.