Globalstar Aktie
WKN DE: A0LBTE / ISIN: US3789734080
|Starlink-Konkurrenz
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14.04.2026 17:01:00
Amazon übernimmt Satellitenbetreiber - Globalstar-Aktie hebt ab
Die Transaktion sei bereits mehrheitlich von den Aktionären genehmigt worden. Sie soll vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen im kommenden Jahr abgeschlossen werden, hieß es vom Unternehmen weiter. Amazon baut derzeit unter dem Namen Amazon Leo ein eigenes Netz aus Satelliten im niedrigen Orbit auf. Das durch Globalstar ergänzte neue Amazon-Leo-D2D-System solle Mobilfunknetzbetreibern helfen, Sprach-, Text- und Datendienste für Kunden über die Reichweite terrestrischer Mobilfunknetze hinaus zu erweitern.
Zeitgleich zur Übernahme verkündete der Konzern am Dienstag eine Vereinbarung mit dem iPhone-Hersteller Apple. So sollen künftig über Amazon Leo auch Satellitendienste für bestimmte unterstützte Modelle des iPhone und der Apple-Watch bereitgestellt werden.
Die Aktie von Globalstar legt an der NASDAQ zeitweise 9,94 Prozent auf 80,14 US-Dollar zu, Amazon-Titel gewinnen daneben 2,91 Prozent auf 246,88 US-Dollar.
SEATTLE/COVINGTON (dpa-AFX)
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