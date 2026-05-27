Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
27.05.2026 11:30:00
Amazon und SpaceX steigen wohl in den europäischen Satellitenmobilfunkmarkt ein
Die Frequenzen der US-Satellitenbetreiber Echostar und Viasat werden 2027 frei. Die EU-Kommission berät, wie sie diese neu vergibt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!