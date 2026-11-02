Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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02.11.2026 22:30:02
Amazon vs. Alibaba: Two E-Commerce Giants, a Big Valuation Gap, but Which Offers More Upside in 2027?
Can Western dominance in cloud and commerce outperform Eastern scale and a cheaper valuation? Choosing between Amazon.com (NASDAQ:AMZN) and Alibaba (NYSE:BABA) requires weighing domestic growth against international expansion.
Amazon focuses on logistics and cloud infrastructure to serve global consumers and enterprises. Alibaba leverages its vast ecosystem in China and emerging markets to facilitate trade and cloud services. Investors often compare them as the primary titans of their respective regions, each offering unique paths to long-term growth.
Amazon operates a massive logistics network and online marketplace, serving millions of global consumers through its dominance among retail stocks and cloud services. Its revenue comes from online retail, third-party seller services, advertising, cloud infrastructure, and Prime subscriptions, providing several sources of growth across consumer and enterprise markets.
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