Powder River Coal Aktie

Powder River Coal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US73886P1003

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26.07.2026 03:37:01

Amazon vs. Booking: Comparing Revenue Trends Between a Retail Giant and a Travel Titan

Amazon (NASDAQ:AMZN) primarily generates revenue by selling diverse consumer goods online, operating physical retail stores, and providing cloud computing solutions to global enterprise clients.It introduced Amazon Supply Chain Services to open its internal logistics network to third-party businesses in May 2026, and it reported a 17% net income margin for the quarter ended March 31, 2026.Booking (NASDAQ:BKNG) mainly earns revenue by facilitating online travel accommodations, flight bookings, car rentals, and restaurant reservations across its multiple digital platforms for individual consumers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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