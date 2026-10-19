Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
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19.10.2026 23:24:14
Amazon vs. Home Depot: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?
Investors choosing between a cloud computing giant and a home improvement leader face a classic growth versus stability dilemma. Both Amazon.com (NASDAQ:AMZN) and Home Depot (NYSE:HD) are pillars of the retail landscape.
Amazon.com relies on its massive e-commerce scale and high-margin cloud services to drive long-term expansion. Home Depot dominates the physical world of home repair, serving both casual homeowners and professional contractors. While they serve different needs, both compete for a place in portfolios seeking exposure to resilient consumer spending.
Amazon.com operates global online and physical stores while providing high-growth services like AWS cloud computing. It serves a massive customer base of consumers, sellers, and advertisers through its digital platforms and advertising segment. A recent $309.5 million settlement over customer refund issues highlights the legal complexities the company must navigate at its immense scale.
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Analysen zu Home Depot
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|234,20
|5,23%
|Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs
|15 690,00
|0,97%
|Home Depot
|276,35
|0,44%
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