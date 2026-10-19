Home Depot Aktie

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WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

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19.10.2026 23:24:14

Amazon vs. Home Depot: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?

Investors choosing between a cloud computing giant and a home improvement leader face a classic growth versus stability dilemma. Both Amazon.com (NASDAQ:AMZN) and Home Depot (NYSE:HD) are pillars of the retail landscape.

Amazon.com relies on its massive e-commerce scale and high-margin cloud services to drive long-term expansion. Home Depot dominates the physical world of home repair, serving both casual homeowners and professional contractors. While they serve different needs, both compete for a place in portfolios seeking exposure to resilient consumer spending.

Amazon.com operates global online and physical stores while providing high-growth services like AWS cloud computing. It serves a massive customer base of consumers, sellers, and advertisers through its digital platforms and advertising segment. A recent $309.5 million settlement over customer refund issues highlights the legal complexities the company must navigate at its immense scale.

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Amazon 234,20 5,23% Amazon
Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs 15 690,00 0,97% Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs
Home Depot 276,35 0,44% Home Depot

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