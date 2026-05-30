Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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30.05.2026 02:58:43
Amazon vs. Microsoft: What Their Revenue Trends Tell Investors
Amazon (NASDAQ:AMZN) primarily generates its revenue through a vast network of online and physical retail sales, consumer subscription programs, and enterprise cloud computing services.It recently launched a new supply chain service and faced an investigation into its planned Globalstar acquisition, while reporting an approximately 17% net income margin for the quarter ended March 31, 2026.Microsoft (NASDAQ:MSFT) earns the majority of its revenue by licensing software products, selling hardware devices, and providing extensive cloud-based solutions to consumers and global enterprises.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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29.05.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
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28.05.26
|Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
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28.05.26
|Pentagon-Deal befeuert Dell: Warum Anleger auch Microsoft zugreifen (finanzen.at)
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28.05.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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|Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
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Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.