Microsoft Aktie

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WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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30.05.2026 02:58:43

Amazon vs. Microsoft: What Their Revenue Trends Tell Investors

Amazon (NASDAQ:AMZN) primarily generates its revenue through a vast network of online and physical retail sales, consumer subscription programs, and enterprise cloud computing services.It recently launched a new supply chain service and faced an investigation into its planned Globalstar acquisition, while reporting an approximately 17% net income margin for the quarter ended March 31, 2026.Microsoft (NASDAQ:MSFT) earns the majority of its revenue by licensing software products, selling hardware devices, and providing extensive cloud-based solutions to consumers and global enterprises.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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