Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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01.09.2026 18:29:12
Amazon vs. Shopify: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?
As the digital economy continues to evolve, investors often weigh the massive scale of Amazon.com (NASDAQ:AMZN) against the high-growth merchant platform offered by Shopify (NASDAQ:SHOP) to see which stock is the better buy.Amazon.com operates a vast retail and technology empire, while Shopify provides the software tools that allow businesses to run their own independent storefronts. Both companies are central to the future of commerce, yet they offer very different risk-and-reward profiles for individual investors.Amazon.com dominates the digital landscape by offering a comprehensive suite of services to consumers, sellers, and enterprises. The company generates revenue through its online stores, third-party seller services, and its industry-leading cloud segment. Amazon.com manages major commercial relationships with third-party sellers, including significant numbers of China-based sellers who utilize its marketplace and logistics services to reach global customers among retail stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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01.09.26
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01.09.26
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01.09.26
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01.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
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01.09.26
|ROUNDUP 2: Unfaire Preise für Werbung? Klage gegen Amazon in den USA (dpa-AFX)
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01.09.26
|Amazon: US-Wettbewerbshüter klagen wegen verteuerter Werbeplätze (Spiegel Online)
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