Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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20.10.2026 23:55:02
Amazon vs Alphabet: Which "Magnificent Seven" Stock Is the Better Buy Right Now?
Amazon (NASDAQ:AMZN) and Alphabet (NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL) are two of the most valuable companies in the world.
Alphabet has a robust business centered around YouTube and Google, and its valuation is around $4.1 trillion, with Apple and Nvidia being the only other "Magnificent Seven" stocks to command a higher market cap. Amazon, whose online marketplace has become the go-to shopping option for many consumers around the world, has a more modest valuation of $2.8 trillion.
Both of these tech stocks have made investors rich over the years. Today, they're the cheapest stocks within the Magnificent Seven. Which one should investors buy?
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