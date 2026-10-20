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20.10.2026 12:04:40

Amazon will 2027 in Deutschland mehr als 16 Mrd EUR investieren

DOW JONES--Der US-Technologiekonzern Amazon plant 2027 Investitionen von mehr als 16 Milliarden Euro in Deutschland. Wie das Unternehmen auf dem "Invest in Germany Summit" der Bundesregierung in Berlin mitteilte, fließen dabei allein 4,8 Milliarden Euro in den Ausbau der Cloud- und KI-Infrastruktur der Sparte Amazon Web Services (AWS) in der Region Frankfurt. Darüber hinaus soll das Kapital in das Satelliten-Internetnetzwerk Amazon Leo, den Ausbau der Logistikstandorte, ein zweites Forschungslabor für Robotik und Künstliche Intelligenz in Berlin sowie ein umfangreiches neues Produktionsprogramm von Prime Video fließen.

Seit 2010 summierten sich laut Mitteilung die Investitionen von Amazon in Deutschland bereits auf mehr als 100 Milliarden Euro bei über 40.000 geschaffenen Festanstellungen.

"Deutschland ist ein Innovationszentrum und eine der attraktivsten Investitionsmöglichkeiten in Europa", sagte David Zapolsky, Chief Global Affairs and Legal Officer bei Amazon. Bundeswirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche bezeichnete die angekündigte Milliardensumme als "klares Vertrauensvotum in den Standort Deutschland", das die Position des Landes im internationalen Technologiewettbewerb stärke.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/uxd/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2026 06:05 ET (10:05 GMT)

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