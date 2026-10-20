Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
20.10.2026 12:04:40
Amazon will 2027 in Deutschland mehr als 16 Mrd EUR investieren
DOW JONES--Der US-Technologiekonzern Amazon plant 2027 Investitionen von mehr als 16 Milliarden Euro in Deutschland. Wie das Unternehmen auf dem "Invest in Germany Summit" der Bundesregierung in Berlin mitteilte, fließen dabei allein 4,8 Milliarden Euro in den Ausbau der Cloud- und KI-Infrastruktur der Sparte Amazon Web Services (AWS) in der Region Frankfurt. Darüber hinaus soll das Kapital in das Satelliten-Internetnetzwerk Amazon Leo, den Ausbau der Logistikstandorte, ein zweites Forschungslabor für Robotik und Künstliche Intelligenz in Berlin sowie ein umfangreiches neues Produktionsprogramm von Prime Video fließen.
Seit 2010 summierten sich laut Mitteilung die Investitionen von Amazon in Deutschland bereits auf mehr als 100 Milliarden Euro bei über 40.000 geschaffenen Festanstellungen.
"Deutschland ist ein Innovationszentrum und eine der attraktivsten Investitionsmöglichkeiten in Europa", sagte David Zapolsky, Chief Global Affairs and Legal Officer bei Amazon. Bundeswirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche bezeichnete die angekündigte Milliardensumme als "klares Vertrauensvotum in den Standort Deutschland", das die Position des Landes im internationalen Technologiewettbewerb stärke.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/uxd/brb
(END) Dow Jones Newswires
October 20, 2026 06:05 ET (10:05 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
20.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amazon von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.10.26
|ROUNDUP: Regierung lockt Investoren - Klingbeil: 'Will Ihr Geld' (dpa-AFX)
|
20.10.26
|Amazon: Versandhändler will rund 16 Milliarden Euro in Deutschland investieren (Spiegel Online)
|
20.10.26
|Amazon will 2027 in Deutschland mehr als 16 Mrd EUR investieren (Dow Jones)
|
20.10.26
|KORREKTUR: Amazon plant Investitionen von rund 16 Milliarden Euro (dpa-AFX)
|
19.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
19.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|15.10.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|233,60
|-0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.