Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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10.04.2026 16:15:00

Amazon Will Impose a Temporary Fuel Surcharge on Some Customers. Should Investors Worry?

The spike in oil prices has reverberated across the economy as all parties pass costs down to consumers. To that end, Amazon (NASDAQ: AMZN) announced a fuel surcharge on many of its deliveries.Admittedly, that type of charge is not unique to Amazon. Nonetheless, such a price increase can lead to lower sales, which could filter down to Amazon's top and bottom lines. Knowing that, should Amazon investors worry or stick to their investment theses?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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