Amazon: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Amazon hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 2,78 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,59 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 181,52 Milliarden USD gegenüber 155,67 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at