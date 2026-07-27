Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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27.07.2026 13:34:00
Amazon zeigt Trailer zu „Ringe der Macht“ und „Blade Runner 2099“
Auf der Comic-Con hat Amazon Trailer zu „Blade Runner 2099“ und der dritten Staffel von „Die Ringe der Macht“ gezeigt. Beides läuft ab November auf Prime Video.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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24.07.26
|Nach Alphabet rücken auch Microsoft, Meta und Amazon in den Fokus der Cashflow-Debatte (finanzen.at)
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24.07.26
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23.07.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
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23.07.26
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