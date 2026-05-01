AmazonCom mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AmazonCom hat am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 954,11 Milliarden BRL in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 910,32 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at