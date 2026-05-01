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01.05.2026 06:31:29
Amazoncom präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Amazoncom äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,81 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,28 CAD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 248,99 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 223,36 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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