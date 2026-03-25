Peoples Aktie
WKN DE: A0YJJ3 / ISIN: US7112151037
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25.03.2026 10:15:30
Amazonia's Indigenous peoples dismantle Western cliches
Indigenous peoples and the Amazon rainforest have often been exoticized. A new exhibition challenges these long-held tropes.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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