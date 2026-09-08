AWS Holdings Aktie
WKN DE: A2APUD / ISIN: JP3160910000
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08.09.2026 07:00:00
Amazon's 39% AWS Operating Margin the Single Best Reason to Buy the Stock in September
Amazon (NASDAQ: AMZN) may be best known as an e-commerce company, but the largest segment of its business is Amazon Web Services (AWS), primarily due to its impressive operating profit margin. During Amazon's second quarter (Q2) of 2026, AWS's operating profits rose at a jaw-dropping 64% pace, resulting in an incredible 39% operating margin.
That's a huge deal for Amazon's financial picture, and I think it's the single best reason to buy the stock, as it allows a smaller revenue segment to shine.
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