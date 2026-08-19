Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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19.08.2026 13:08:01
Amazon's AI Business Passed a $25 Billion Run Rate. Where Does That Put the Stock in 5 Years?
Amazon(NASDAQ:AMZN) put a number on its artificial intelligence (AI) business in its July 30 earnings report, and the number deserves more attention than it got. The AI business inside Amazon Web Services (AWS) has passed a $25 billion annual revenue run rate, management said, and it is growing at triple-digit percentages year over year.(Amazon's custom chip business separately passed the same mark. The company hasn't said how much the two overlap.)A business of that size, and growing that fast, inside a company priced on ordinary growth assumptions, can decide a five-year return on its own. What could it make the stock worth by 2031?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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