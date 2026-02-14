AWS Holdings Aktie

AWS Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2APUD / ISIN: JP3160910000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.02.2026 08:29:12

Amazon’s Andy Jassy bets on $200bn AI spending drive to revive AWS

Shake-up follows fears tech giant missed early AI boom as Microsoft and Google challenge cloud businessWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AWS Holdings, Inc.

mehr Nachrichten