AWS Holdings Aktie
WKN DE: A2APUD / ISIN: JP3160910000
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23.09.2026 19:13:00
Amazon's AWS Backlog Climbed to $496 Billion as Its Cloud Margin Reached 39%. The Stock Is Primed to Skyrocket as a Result.
When you ask the average person about Amazon (NASDAQ: AMZN), they'll undoubtedly talk about its online store. While that may be the largest consumer-facing segment of Amazon, it's far from the best division. That title belongs to Amazon Web Services (AWS), which has been one of the biggest beneficiaries of the ongoing AI build-out.
AWS' margins are booming, and there's plenty more work ahead. I think that's a recipe for the stock to skyrocket.
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