Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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20.08.2026 18:30:00
Amazon's AWS Backlog Just Hit $496 Billion: Is the Stock a Screaming Buy Under $270?
Looking at a company's backlog is a great way of understanding how much business it has coming. With Amazon's (NASDAQ: AMZN) cloud computing wing, Amazon Web Services (AWS), reaching $496 billion during the second quarter, it's safe to say a lot of revenue has yet to be recognized. But how big a deal is this figure? The answer may surprise you.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|AWS Holdings, Inc.
|1 293,00
|2,29%
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|1 030,00
|2,08%
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