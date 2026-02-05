Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
05.02.2026 23:09:21
Amazon's Cloud Business Is Accelerating. Time to Buy the Stock?
To most consumers, Amazon (NASDAQ: AMZN) may be best known for its e-commerce business. But to investors, attention usually gravitates to the company's cloud computing business -- especially recently.Releasing its fourth-quarter results after market close on Thursday, Amazon's cloud computing business, Amazon Web Services (AWS), saw yet another quarter of accelerating growth. In fact, the 24% year-over-year growth the segment posted during the period was the fastest it has delivered for shareholders in 13 quarters. Despite Amazon's meaningful acceleration in its high-margin cloud computing business in Q4, shares sold off during after-hours trading on Thursday, falling about 10% as of this writing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
