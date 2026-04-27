Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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27.04.2026 16:43:00
Amazon's Core Businesses Just Keep Getting Stronger -- This Is the Growth Powerhouse I'd Hold Through Any Market Crash
Amazon (NASDAQ: AMZN) has turned into one of the most well-diversified companies in the world. The e-commerce giant has become a tech powerhouse, with its hands in industries ranging from advertising to entertainment to healthcare.Although Amazon has become something of a Swiss Army knife, its two core businesses continue to grow stronger and lead the way. They've both been dominant for a while, and there are no signs of that stopping in the near future. It's why I trust Amazon to survive any market crash.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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