Leo Holdings Aktie
ISIN: KYG5463L1216
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15.07.2026 22:29:00
Amazons Leo kommt noch vor Starlink nach Südafrika
Elon Musk bietet Starlink in seinem Heimatland nicht an. Amazon.com setzt für Leo auf örtliche Partner. So geht Business in Südafrika.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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