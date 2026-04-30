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Comes für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

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30.04.2026 19:23:00

Amazon’s move toward reboot of Trump’s ‘The Apprentice’ comes with reality TV in decline

Reviving the show would be a gamble on the Trump name to counter the broad declines seen in the genre in recent yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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